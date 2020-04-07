Россию обвинили в подкупе чиновников ФИФА перед выборами страны-хозяйки ЧМ-2018
Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк обвинила российских чиновников в даче взяток сотрудникам ФИФА в обмен на голоса во время выборов страны-хозяйки Чемпионата мира 2018 года
Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк обвинила российских чиновников в даче взяток сотрудникам различных структур Международной федерации футбола (ФИФА) в обмен на голоса во время выборов страны-хозяйки Чемпионата мира 2018 года. Аналогичные обвинения американская прокуратура выдвинула против Катара, который должен принять ЧМ-2022.
В обвинительном заключении, опубликованном на сайте прокуратуры Нью-Йорка, разъясняются обвинения в отношении более 30 лиц в различных финансовых махинациях, взяточничестве, отмывании средств и других преступлениях. В списке обвиняемых оказались бывшие члены исполнительного комитета ФИФА Рикардо Тейшейра, Николас Леос, Джек Уорнер и Рафаэль Сальгеро, сообщает ТАСС.
Согласно версии прокуратуры Нью-Йорка, Джек Уорнер, являющийся гражданином Тринидада и Тобаго, получил 5 млн долларов в период с ноября 2010 года по апрель 2011 года. Деньги на его счета поступали от «базировавшихся в США компаний, выполнявших работу с целью проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России». Какие именно структуры переводили деньги, не сообщается.
Обвинительное заключение представлено в рамках разбирательства, которое продолжается в федеральном суде Восточного округа штата Нью-Йорк с мая 2015 года. Напомним, ранее обвинение в коррупции были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам из числа руководства ФИФА. От своих должностей были отстранены президент ФИФА Йозеф Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.