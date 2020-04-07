07 апреля 10:53
В России зафиксирован рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом
В России число заболевших коронавирусом выросло до 7497 человек. За минувшие сутки медики выявили 1154 новых случаев заражения. Пока это рекордный уточный прирост
В России число заболевших коронавирусом выросло до 7497 человек. За минувшие сутки медики выявили 1154 новых случаев заражения. Пока это рекордный уточный прирост.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, в Москве за прошедшие сутки было выявлено 697 новых случаев заражения. Общее число заболевших в столице составляет 5181 человек.
В Московской области число заразившихся выросло на 67 случаев (общее число заболевших 454 человека), в Петербурге – на 69 случаев (295), в Брянской области – на 32 случая (56 человек), в Калининградской области – на 29 случаев (48).
За весь период наблюдения скончались 58 человек, выздоровели 494 человека.