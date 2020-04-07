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07 апреля 08:10

Якутия стала единственным регионом, где стоимость бензина снизилась из-за падения цен на нефть

В компании заявили, что снижение цен на топливо стало возможным благодаря сложившемуся положению на оптовом рынке - с марта этого года у поставщиков цены на нефтепродукты начали снижаться

Якутия стала единственным регионом, где стоимость бензина снизилась из-за падения цен на нефть

Якутия стала первым и пока единственным российским регионом, где после обвала мировых цен на нефть подешевело топливо.

Якутская нефтяная компания «Саханефтегазсбыт» с 6 апреля снизила цены на АЗС Нагорнинской и Томмотской нефтебаз, а также в селах Нижний Бестях и Качикатцы. Литр бензина АИ-95 и АИ-92 подешевел на 0,5-1,10 рублей, а литр дизельного топлива - на 0,5-1,20 рублей. Так, на АЗС Нагорнинской нефтебазы 95-й бензин продается по 49 рублей за литр, а 92-й бензин - по 47,9 рублей.

В компании заявили, что снижение цен на топливо стало возможным благодаря сложившемуся положению на оптовом рынке - с марта этого года у поставщиков «Саханефтегазсбыта» цены на нефтепродукты начали снижаться, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Виктора Лебедева.

Напомним, что мировые цены на нефть упали с февральского уровня выше 50 долларов за баррель до менее 25 долларов, однако это не повлияло на стоимость топлива в России. Якутия стала единственным регионом, где цены на бензин снизились.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что обвал цен на нефть не отразится на стоимости бензина на российских заправках. Крупные нефтяные компании и независимые производители также заявили, что цены на топливо снижаться не будут из-за обвала курса российского рубля.

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