Альфа-банк прекратил выдачу кредитов работникам наиболее пострадавших от коронавируса предприятий
Альфа-банк ограничил выдачу кредитов работникам организаций, которые больше других пострадали от пандемии коронавируса. В банке свое решении объяснили желанием защитить своих клиентов от чрезмерных рисков
Альфа-банк ограничил выдачу кредитов работникам организаций, которые больше других пострадали от пандемии коронавируса. В банке свое решении объяснили желанием защитить своих клиентов от чрезмерных рисков.
Выдача ипотечных и потребительских кредитов россиянам, которых в наибольшей степени коснулась пандемия COVID-19, приостановлена со 2 апреля. Это касается даже кредитов, заявки на которые уже были одобрены.
Кредит в Альфа-банке не смогут получить работники транспортной сферы (перевозка и логистика), включая сотрудников «Аэрофлота» и «РЖД», работницы сферы спорта, развлечений, организации мероприятий, здравоохранения, косметологие (негосударственные), образования (негосударственное дополнительное), туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, сообщает ТАСС.
Пресс-служба банка сообщила, что организация пытается таким образом защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков, поскольку если клиент не сможет выплачивать кредит, то пострадают обе стороны сделки.
Для действующих заемщиков в случае возникновения трудностей с выплатами по кредиту Альфа-банк подготовил программу «Кредитный карантин», которая предоставляет отсрочку по кредитным платежам от одного до трех месяцев.