Минстрой попросил граждан вовремя оплачивать «коммуналку» в период режима изоляции
Министерство строительства и ЖКХ разъяснило россиянам правила оплаты коммунальных услуг во время режима самоизоляции. В ведомстве заявили, что за гражданами сохраняется обязанность своевременных оплат
Министерство строительства и ЖКХ разъяснило россиянам правила оплаты коммунальных услуг во время режима самоизоляции. В ведомстве заявили, что за гражданами сохраняется обязанность вовремя оплачивать «коммуналку».
Ранее сообщалось, что глава правительства Михаил Мишустин запретил управляющим компаниям начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносов на капитальный ремонт. Однако в Минстрое заявили, что отмена штрафов за просрочку коснется тех граждан, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой «коммуналки».
Глава ведомства Владимир Якушев отметил, что в случае трудностей при онлайн-платежах надо не ждать, а обратиться в управляющую компанию и заключить договор о рассрочке, сообщает «Интерфакс».
Глава Минстроя объяснил необходимость вовремя оплачивать коммунальные услуги тем, что во время всеобщей изоляции на ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная нагрузка, а от платежной дисциплины граждан зависит устойчивость всей отрасли.