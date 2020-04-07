07 апреля 00:19
ФАС проверит информацию о резком подорожании имбиря и лимонов на фоне пандемии коронавируса
Федеральная антимонопольная служба проведет проверку по жалобам граждан на резкое подорожание имбиря, лимонов и чеснока на фоне пандемии коронавируса
Фото: Новости Брянска
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку по жалобам граждан на резкое подорожание имбиря, лимонов и чеснока на фоне пандемии коронавируса.
В ведомстве отметили, что повышение цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета в разгар пандемии коронавируса, может повлечь нарушения прав потребителей.
Имбирь в марте-апреле во всех регионах подорожал примерно в пять раз - его цена выросла до 3-4 тысяч рублей за килограмм. Лимоны подорожали до 400-600 рублей за килограмм вместо прежних 130 рублей (в среднем).