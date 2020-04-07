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07 апреля 00:19

ФАС проверит информацию о резком подорожании имбиря и лимонов на фоне пандемии коронавируса

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку по жалобам граждан на резкое подорожание имбиря, лимонов и чеснока на фоне пандемии коронавируса

ФАС проверит информацию о резком подорожании имбиря и лимонов на фоне пандемии коронавируса
Фото: Новости Брянска

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку по жалобам граждан на резкое подорожание имбиря, лимонов и чеснока на фоне пандемии коронавируса.

В ведомстве отметили, что повышение цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета в разгар пандемии коронавируса, может повлечь нарушения прав потребителей.

Имбирь в марте-апреле во всех регионах подорожал примерно в пять раз - его цена выросла до 3-4 тысяч рублей за килограмм. Лимоны подорожали до 400-600 рублей за килограмм вместо прежних 130 рублей (в среднем).

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