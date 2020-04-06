Губернатор Петербурга сообщил об ухудшении обстановки с коронавирусом в городе
Александр Беглов сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом. Чиновник отметил, что северная столица хоть и отстает от Москвы по темпам распространения вируса, но обстановка ухудшается с каждым днем
Фото: news.myseldon.com
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в регионе. Чиновник отметил, что северная столица хоть и отстает от Москвы по темпам распространения вируса, но обстановка ухудшается с каждым днем.
«У нас есть еще какое-то время, чтобы к этому подготовиться», - заявил губернатор, слова которого приводит РИА Новости.
По данным на 6 апреля, в Санкт-Петербурге выявлено 226 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 35 новых случаев, три пациента скончались. В Москве выявлено 4484 случая заражения коронавирусом. Всего в России насчитывается 6343 заразившихся опасной инфекцией.