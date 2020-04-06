Один из самых дорогих футболистов мира бразилец Неймар вернется в «Барселону»
Бразильский футболист будущим летом может вернуться обратно в «Барселону». Издание Sport.es сообщает, что футболист хочет играть за каталонский клуб, а боссы ПСЖ не возражают против продажи игрока
Бразильский футболист Неймар будущим летом может вернуться обратно в «Барселону». Издание Sport.es сообщает, что футболист хочет играть за каталонский клуб, а боссы «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) не возражают против продажи Неймара. При этом руководство парижского клуба рассчитывает включить в соглашение французского форварда «Барселоны» Антуана Гризманна.
ПСЖ хочет продать Гризманна в ближайшее трансферное окно и планирует получить за него не менее 100 млн евро. Однако сложность состоит в том, что боссов «Барселоны» не устраивает уровень игры 29-летнего француза.
Напомним, переход Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году пока остается самым дорогим трансфером в истории футбола. Стоимость сделки составила 222 млн евро. За ПСЖ бразилец сыграл 80 матчей, в которых забил 69 голов. Вместе с ПСЖ Неймар дважды выиграл чемпионат Франции, по одному разу — кубок страны и кубок лиги.