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06 апреля 18:05

Один из самых дорогих футболистов мира бразилец Неймар вернется в «Барселону»

Бразильский футболист будущим летом может вернуться обратно в «Барселону». Издание Sport.es сообщает, что футболист хочет играть за каталонский клуб, а боссы ПСЖ не возражают против продажи игрока

Один из самых дорогих футболистов мира бразилец Неймар вернется в «Барселону»

Бразильский футболист Неймар будущим летом может вернуться обратно в «Барселону». Издание Sport.es сообщает, что футболист хочет играть за каталонский клуб, а боссы «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) не возражают против продажи Неймара. При этом руководство парижского клуба рассчитывает включить в соглашение французского форварда «Барселоны» Антуана Гризманна.

ПСЖ хочет продать Гризманна в ближайшее трансферное окно и планирует получить за него не менее 100 млн евро. Однако сложность состоит в том, что боссов «Барселоны» не устраивает уровень игры 29-летнего француза.

Напомним, переход Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году пока остается самым дорогим трансфером в истории футбола. Стоимость сделки составила 222 млн евро. За ПСЖ бразилец сыграл 80 матчей, в которых забил 69 голов. Вместе с ПСЖ Неймар дважды выиграл чемпионат Франции, по одному разу — кубок страны и кубок лиги.

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