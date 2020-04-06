Рамзан Кадыров поддержал полицейских, которые избили мужчину за нарушение режима изоляции
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поддержал действия сотрудников правоохранительных органов, которые избили местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Глава региона заявил, что мужчину силовики избили за дело
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поддержал действия сотрудников правоохранительных органов, которые избили местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Глава региона заявил, что мужчину силовики избили за дело.
«Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ», - объяснил свои слова Рамзан Кадыров.
Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором полицейские избивают мужчину. Запись была сделана в городе Аргун. Позже пострадавший, его брат и еще двое мужчин извинились в эфире телеканала «Грозный».
В свою очередь заместитель начальника отдела полиции Аргуна Умер Джабраилов заявил, что накажет сотрудников за превышение полномочий.