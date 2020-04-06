Мусорные операторы и экологи признали опасными использованные медицинские маски
Глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин заявил об опасности использованных медицинских масок
Глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин заявил об опасности использованных медицинских масок. По его словам, одноразовые защитные маски более вредны для окружающей среды, чем пластиковые бутылки, а вирус на них может жить несколько дней.
Губайдуллин отметил, что операторы отвечают только за бытовой мусор, а не медицинские отходы. В больницах и поликлиниках мусор складируется отдельно, а вот граждане выбрасывают одноразовые маски в общий контейнер.
Глава ассоциации сообщил, что вирус на масках может жить несколько дней, в результате чего водители мусоровозов, грузчики и сотрудники сортировочных станций оказываются в зоне повышенного риска.
Руслан Губайдуллин считает, что в рамках борьбы с коронавирусом необходимо организовать отдельный сбор медицинских отходов по месту жительства. Соответствующий запрос ассоциация направила в Минприроды РФ, сообщает РБК.
В «Гринпис» заявили, что одноразовые медицинские маски чаще всего делают из пластика, но в переработку их не сдать, потому что у них класс опасности выше, чем у пластиковой бутылки. Если такая маска попадет в окружающую среду, то разлагаться она будет долго. Но если она еще и заражена вирусом, то станет еще опаснее. Экологи призывают выбрасывать маски в мусорное ведро, разрезав их и поместив их на несколько дней в плотно завязанный пакет. Также можно отнести использованные маски в любое медицинское учреждение, где есть централизованный сбор медицинских отходов.