06 апреля 13:55
Глава правительства запретил начислять пени за неуплату услуг ЖКХ из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин запретил до конца 2020 года начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт
Глава российского правительства Михаил Мишустин запретил до конца 2020 года начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт. Одновременно с этим кабмин отказался освобождать граждан от отплаты «коммуналки» на время действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.
Мораторий на начисление процентов касается оплаты счетов за газ, электроэнергию, отопление, воду, канализацию и вывоз мусора. Мера распространяется на всех россиян с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года, сообщает «Интерфакс».
Ранее жителей Москвы и Московской области на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года освободили от оплаты обязательных взносов на капитальный ремонт.