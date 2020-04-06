Премьер-министр запретил губернаторам закрывать границы регионов
Михаил Мишустин заявил об отсутствии у губернаторов права закрывать границы регионов в связи с распространением коронавируса, подчеркнув, что перекрытие административных границ «недопустимо»
Глава правительства Михаил Мишустин заявил об отсутствии у губернаторов права закрывать границы регионов в связи с распространением коронавируса. Премьер подчеркнул, что перекрытие административных границ «недопустимо».
Михаил Мишустин сообщил, что после введения режима всеобщей изоляции, власти некоторых регионов закрыли административные границы и препятствовали проезду людей и транспорта.
«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», - заявил премьер, слова которого приводит «Интерфакс».
Глава правительства также потребовал от региональных властей не создавать помехи для доставки товаров на дом. Ранее грузоперевозчики и ритейлеры жаловались, что в некоторых городах чиновники закрывают пункты выдачи заказов и мешают работе курьеров.