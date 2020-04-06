06 апреля 11:58
Правительство Мексики сократило зарплаты чиновников ради борьбы с коронавирусом
Президент Мексики сообщил о решении правительства снизить зарплаты чиновникам ради борьбы с коронавирусом. Государственные служащие также лишатся ежегодных бонусов
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о решении правительства снизить зарплаты чиновникам ради борьбы с коронавирусом. Государственные служащие также лишатся ежегодных бонусов.
При этом президент обещал не увольнять чиновников с занимаемых должностей.
На какой срок будут заморожены зарплаты госслужащих, не сообщается.
Андрес Мануэль Лопес Обрадор также сообщил, что в рамках программы поддержки населения во время пандемии коронавируса будут созданы новые рабочие места, предоставлены кредиты, а также выделена финансовая помощь среднему и малому бизнесу.