Минпромторг предложил разрешить строительным магазинам возобновить работу
Минпромторг допустил возможность возобновления работы магазинов строительных материалов. С 28 марта они закрылись в связи с введением выходной недели, которая была продлена
Минпромторг допустил возможность возобновления работы магазинов строительных материалов. С 28 марта они закрылись в связи с введением выходной недели, которая была продлена до выходного месяца (до 30 апреля).
В ведомстве отметили, что потребность в работе строймаркетов есть у дачников, многие из которых предпочли провести режим изоляции за городом, совместив ее с подготовкой к садового-огородному сезону.
«Возможно, потихоньку придется нам предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты», - отметил замминистра Виктор Евтухов, сообщает ТАСС.
В Минпромторге отметили, что уровень развития электронной и дистанционной торговли в стране пока недостаточен, чтобы удовлетворить все потребности в некоторых группах непродовольственных товаров, в частности, строительных материалов.