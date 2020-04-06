06 апреля 10:59
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло до 6343 человек
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 6343 человек. За минувшие сутки специалисты выявили 954 новых случаев заражения, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 6343 человек. За минувшие сутки специалисты выявили 954 новых случаев заражения, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве – 591. Таким образом, в столице общее число заразившихся составило 4484 человека. В Московской области выявлено 82 новых случая заражения (всего 387 заболевших), а Санкт-Петербурге – 35 новых случаев (всего 226 заболевших).
За весь период скончались 47 пациентов в коронавирусом, излечились - 406 человек.