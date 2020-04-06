Роспотребнадзор сообщил о возможности провериться на коронавирус на дому
В России будут выявлять коронавирус на ранних стадиях с помощью высокочувствительной тест-системы, которая была разработана учеными Центрального НИИ Эпидемиологии
В России будут выявлять коронавирус на ранних стадиях с помощью высокочувствительной тест-системы, которая была разработана учеными Центрального НИИ Эпидемиологии.
В Роспотребнадзоре сообщили, что подведомственный Центр молекулярной диагностики (CMD) с 6 апреля начнет массовый скрининг всех желающих провериться на коронавирус. Высокочувствительный тест позволяет выявить инфекцию на ранних стадиях заболевания, а также обнаружить коронавирус у людей, у которых слабо выражены симптомы.
Провериться можно на дому бесконтактным способом, чтобы не нарушать режим самоизоляции. Для этого специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привезет диагностический набор заказчику и проинструктирует его, как взять мазок. Позже специалист заберет биоматериал. Результат теста заказчику пришлют в двух дней на электронную почту.
Сколько будет стоить такая услуга, в Роспотребнадзоре не сообщили.