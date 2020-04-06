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06 апреля 00:27

Алтайский депутат попросила президента выплатить всем гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат государственного собрания Алтая от КПРФ Мария Демина записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросила принять меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии

Алтайский депутат попросила президента выплатить всем гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат государственного собрания Алтая от КПРФ Мария Демина записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросила принять меры поддержки населения и бизнеса в условиях ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Парламентарий просит освободить малый и средний бизнес от налогов на полгода, а всем россиянам оказать единовременную помощь в размере 50 тысяч рублей. Мария Демина отметила, что малый и средний бизнес закредитован, а нерабочий месяц не позволит предпринимателям заработать деньги. Однако им придется платить налоги и кредиты.

Алтайский депутат предлагает освободить бизнес от налогов на шесть месяцев, а беспроцентные кредиты, которые предприниматели получат на выплату зарплаты сотрудникам, на две трети должно погасить государство. 

Россиянам депутат Демина предлагает оказать разовую поддержку в виде выплаты денежного содержания в размере 50 тысяч рублей каждому и еще по 10 тысяч на каждого ребенка.

«Россия помогает США, Китаю и Сирии, но забывает про своих граждан», — отметила депутат в своем обращении.

Отметим, что некоторые высокопоставленные российские политики уже высказались против прямых выплат россиянам в связи с пандемией коронавируса, как это было сделано, например,  в США и Гонконге. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о нецелесообразности таких выплат, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что от этого «бюджет треснет».

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