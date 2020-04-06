Евросоюзу предрекли распад из-за последствий пандемии коронавируса
Бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль в совместной статье в газете Tagesspiegel предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий пандемии коронавируса
Бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль в совместной статье в газете Tagesspiegel предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий пандемии коронавируса.
Экс-министры считают, что ЕС оказывает недостаточную поддержку Италии и Испании, которые больше других стран пострадали от коронавируса, и напомнили, что именно европейская солидарность когда-то помогла Германии добиться экономического успеха после Второй мировой войны.
«Поэтому она (Германия) должна показать готовность к лидерству в Европе, лучше всего вместе с Францией. Европе нужны две вещи: общая помощь в кризисе и общая программа восстановления после кризиса», - считают политики.
Йошка Фишер и Зигмар Габриэль считают, что Евросоюзу сейчас нужна программа поддержки, которая включает в себя медицинско-гуманитарную помощь, краткое и долгосрочное кредитование, которое не будет привязано к строгим критериям Маастрихтского договора, а также долгосрочную программу поощрения инвестиций.
Бывшие министры отметили, что пандемия коронавируса может «углубить и без того существующие в Европе трещины», что приведет к распаду союза.