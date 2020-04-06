Минкомсвязи поручили создать систему слежения за больными коронавирусом
Минкомсвязи и МИД РФ поручено создать Единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
Минкомсвязи и МИД РФ поручено создать Единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Эта система должна снизить риск распространения вируса в результате нарушения режима самоизоляции гражданами, которым было выдано соответствующее постановление.
Ранее в Минкомсвязи сообщили, что ведомство создает систему для слежения за теми, у кого уже был выявлен коронавирус, и за теми, кто с ними контактировал. Для слежки будут использоваться телефонные номера больных коронавирусом.
Если операторы сотовой связи заметят нарушение условий изоляции, то абонент получит СМС-предупреждение, а в случае повторных нарушений информацию передадут в полицию.
В Минкомсвязи отметили, что данная технология не нарушает закон о персональных данных, так как номера будут вводиться в систему без имени и адреса абонента.