Депутат Мосгордумы сообщил о своем заражении коронавирусом
29 марта он вызвал врача на дом для сдачи теста на коронавирус, после чего медик сообщил, что если в течении трех дней ему не перезвонят, то диагноз отрицательный
Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин сообщил о поставленном ему диагнозе «коронавирус». 29 марта он вызвал врача на дом для сдачи теста на коронавирус, после чего медик сообщил, что если в течении трех дней ему не перезвонят, то диагноз отрицательный.
Посколько через три дня Ступину никто не позвонил, то он посчитал, что тест на коронавирус оказался отрицательным. Однако спустя неделю с ним связался врач и сообщил о положительном диагнозе на COVID-19.
«Такая вот оптимизированная Путиным и Собяниным медицина. Ни врачи, ни медсестры из-за того, что их сократили, никуда не успевают. Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим», — заявил Евгений Ступин.
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