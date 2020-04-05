Мэрия Москвы объявила еще несколько тендеров не укладку новой плитки на 5,3 млрд рублей
Мэрия Москвы разместила на портале госзакупок несколько новых тендеров на благоустройство улиц общей стоимостью 5,3 млрд рублей. Ранее уже сообщалось, что столичные власти в разгар кризиса собираются потратить 12 млрд рублей на замену плитки
Мэрия Москвы разместила на портале госзакупок несколько новых тендеров на благоустройство улиц общей стоимостью 5,3 млрд рублей. Ранее уже сообщалось, что столичные власти в разгар кризиса, вызванного пандемией коронавируса, собираются потратить 12 млрд рублей на замену плитки, асфальта и бордюров, которые еще находятся в хорошем состоянии.
На третий день всеобщего режима изоляции, 1 апреля, мэрия объявила тендер на благоустройство Северного округа стоимостью 1,8 млрд рублей. В Парке Северного речного вокзала планируется уложить 38 кв.км гранитной плитки и 4,5 км бордюрного камня, а также сделать новую подсветку и поставить новые скамейки.
Подрядчик сможет приступить к ремонтным работам уже 28 апреля. Напомним, что весь апрель был объявлен нерабочим в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Помимо этого, на портале госзакупок опубликованы тендеры на благоустройство улиц в районе шоссе Энтузиастов (609 млн рублей), парков в Юго-Восточном округе (533 млн рублей), пешеходных зон в Юго-Западном округе (1,4 млрд рублей), переулков рядом с Садовнической улицей (415 млн рублей) и общественных пространств в Западном округе (581 млн рублей). Во всех тендерах речь идет о снятии старой плитки или асфальта и укладки нового покрытия.
Отметим, что накануне мэр Сергей Собянин отказал в финансовой поддержке жителям столицы, которым из-за карантинных мер запрещено выходить на работу до конца апреля. Градоначальник заявил, что из-за выплаты гражданам компенсаций «бюджет треснет».