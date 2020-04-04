В правительстве объяснили временную отмену рейсов по вывозу застрявших за границей россиян
Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяна Голикова объяснила задержку с возвращением на родину россиян, застрявших в разных странах из-за карантинных мер
Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяна Голикова объяснила задержку с возвращением на родину россиян, застрявших в разных странах из-за карантинных мер. Чиновница пояснила, что власти взяли двухдневную паузу, чтобы разобраться, кто куда полетит и в каком количестве.
Татьяна Голикова сообщила, что 13 660 граждан России из 26 тысяч остающихся за границей по-прежнему не удалось идентифицировать. «Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все новые правила», — заявила вице-премьер, слова которой приводит РИА Новости.
Больше всего россиян находится в Таиланде. В этой стране застряли почти 19 тысяч человек.
По словам Голиковой, коронавирус в Россию завезли наши туристы из 73 иностранных государств, в том числе Италии, Испании, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). При этом больше половины россиян, у которых был выявлен коронавирус, заразились контактным путем. Напомним, что для всех пребывающих туристов действует строгое правило о самоизоляции на 14 дней. Им вообще запрещено покидать место проживания.
Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил о временном прекращении спецрейсов, которыми россиян возвращают на родину. Такое решение он объяснил необходимостью четкой организации процедуры приема туристов и их тестирования на коронавирус. Также глава правительства распорядился выделить 500 млн рублей в качестве финансовой помощи застрявшим за границей россиянам.