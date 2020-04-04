Саудовская Аравия отвергла обвинение Владимира Путина в срыве сделки ОПЕК+
Власти Саудовской Аравии опровергли заявление российского президента Владимира Путина о том, что королевство вышло из сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти с целью избавиться от производителей сланцевой нефти
Власти Саудовской Аравии опровергли заявление российского президента Владимира Путина о том, что королевство вышло из сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти с целью избавиться от производителей сланцевой нефти. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бин Фархан аль-Суд заявил, что эти слова не соответствуют действительности.
По словам министра, Саудовская Аравия выступала за большее сокращение добычи нефти и достижению рыночного баланса, что отвечает интересам производителей сланцевой нефти вопреки заявлению, сделанному российским президентом, сообщают «Ведомости».
Сейчас власти Саудовской Аравии рассчитывают на «правильные решения» России на срочном совещании стран–участниц ОПЕК+.
Ранее Владимир Путин на совещании с нефтяниками назвал одной из причин обвала мировых цен на нефть выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. «Это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть», – сказал Путин.
Отметим, что ранее сообщалось именно о выходе России из сделки ОПЕК+. Кроме того, сразу после срыва сделки «Роснефть» объявила о планах нарастить добычу.