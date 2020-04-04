В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв в жилом доме. Есть погибшие
В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, четверо получили серьезные ранения
В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, четверо получили серьезные ранения.
Причиной происшествия стала неисправность газовой колонки в одной из квартир. Взрывом был разрушен один из подъездов дома.
По данным ГУ МЧС по Московской области, в результате взрыва погиб один человек, четверо получили тяжелые травмы головы и переломы. Три человека находятся сейчас в реанимации. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме. Он поручил главе Орехово-Зуева организовать размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.