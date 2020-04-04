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04 апреля 13:01

Авиакомпания «Победа» вернет пассажирам деньги за аннулированные билеты в июне 2021 года

Авиакомпания-лоукостер «Победа» разъяснила порядок возврата денежных средств по отмененным рейсам. Ранее некоторые пассажиры жаловались на отказ в возврате денег за аннулированные билеты

Авиакомпания «Победа» вернет пассажирам деньги за аннулированные билеты в июне 2021 года

Авиакомпания-лоукостер «Победа» разъяснила своим клиентам порядок возврата денежных средств по отмененным рейсам. Ранее некоторые пассажиры жаловались в соцсетях на отказ в возврате денег за аннулированные билеты.

На сайте «Победы» сообщается, что возврат средств по отмененным рейсам производится автоматически, однако деньги поступают не на банковскую карту клиента, а на его счет в личном кабинете клиента, размещенном на официальном сайте авиакомпании.

Деньги с личного счета можно потратить до 1 июня 2021 года при покупке билета на любой рейс «Победы». Если до указанного срока клиент средства с личного счета не потратит, то тогда они поступят на его банковский счет.

«Победа» также предупредила своих клиентов об активизации мошенников, которые от лица сотрудников авиакомпании запрашивают данные банковских карт якобы для возврата денежных средств за аннулированные билеты.

Напомним, 27 марта «Победа» объявила о приостановке до 31 мая всех своих полетов, как по России, так и за границу.

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