В России число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 582 человека
В России число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось до 4731 человека. Специалисты подтвердили 582 новых случая заражения в 32 регионах
В России число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось до 4731 человека. Специалисты подтвердили 582 новых случая заражения в 32 регионах.
По данным федерального оперативного штаба, в Москве число заболевших составляет уже 3357 человек (+ 434 новых случаев заражения за сутки), в Московской области - 260 человек, а в Санкт-Петербурге - 171 человек. В республике Коми коронавирус выявлен у 59 человек. Напомним, что в этом регионе более 50 человек заразились COVID-19 в больнице, предположительно от врача.
В оперштабе также сообщили, что число умерших от коронавируса выросло до 43 человек. Еще 333 пациента полностью излечились. Под медицинским наблюдением находятся более 205 тысяч человек.
Напомним, что в Москве, Подмосковье и многих других регионах действует всеобщий режим изоляции. Гражданам разрешается выходить из дома только для похода за продуктами, лекарствами, к врачу (в экстренных случаях), выноса мусора и выгула собак.