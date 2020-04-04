Мэр Москвы высказался против оказания финансовой поддержки гражданам во время нерабочего месяца
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против оказания финансовой помощи за счет государственной казны жителям столицы по время нерабочего месяца, который был объявлен президентом
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против оказания финансовой помощи за счет государственной казны жителям столицы по время нерабочего месяца, который был объявлен президентом.
«Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее. Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают», - заявил Сергей Собянин, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель, чтобы люди могли самоизолироваться с целью снижения темпов распространения коронавируса. Президент призвал работодателей сохранить рабочие места и выплатить сотрудникам зарплату, но не пообещал предпринимателям никаких поддержки.
В свою очередь бизнес-сообщество просит власти ввести режим ЧС и возместить малому и среднему бизнесу убытки, понесенные из-за карантинных мероприятий. В противном случае предприятия ждет массовое банкротство, а более миллиона москвичей останутся без работы.