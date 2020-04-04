Букмекерскую контору «Фонбет» включили в аникризисный список системообразующих предприятий
Правительство включило букмекерскую контору «Фонбет» в список системообразующих предприятий, чье финансовое состояние власти будут мониторить в условиях обвала рубля и пандемии коронавируса
Правительство включило букмекерскую контору «Фонбет» в список системообразующих предприятий, чье финансовое состояние власти будут мониторить в условиях обвала рубля и пандемии коронавируса. Как системообразующее предприятие эта контора могут претендовать на государственную поддержку. «Фонбет» мог попасть в этот перечень, поскольку его деятельность курирует Минфин РФ.
Букмекерская контора «Фонбет» была основана в 1994 году в Москве. 65% акций компании принадлежат акционерной компании с ограниченной ответственностью «Бирюса Лимитид», еще 10% находятся у Сергея Тетруашвили, 8,6% - у Максима Кирюхина, 8,3% - у Станислава Магомедова, а еще 8% - у Ирины Бородиной.
«Интерфакс» сообщает, что деятельность конторы курирует Министерство финансов России. Это могло стать причиной включения фирмы в список предприятий, которые в условиях кризиса могут претендовать на государственную поддержку.