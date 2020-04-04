Патриарх Кирилл совершил крестный ход против коронавируса вокруг Москвы
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл совершил крестный ход на автомобиле вокруг Москвы с иконой Богоматери «Умиление» для избавления столицы от коронавируса
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл совершил крестный ход на автомобиле вокруг Москвы с иконой Богоматери «Умиление» для избавления столицы от коронавируса. По состоянию на 3 апреля в столице было выявлено 2923 случая заражения COVID-19.
Из своей резиденции в Чистом переулке патриарх направился на юг Москвы и начал движение по МКАДу. Конечной точкой крестного хода маршрута стал кафедральный Елоховский собор, куда перенесли чудотворную икону. Глава РПЦ также возглавил вечернее богослужение в храме, сообщает «Новая газета».
В Москве также был совершен «крестный облет» на самолете с молитвой о прекращении пандемии коронавируса. Ее совершил известный старец и духовник патриарха схиархимандрит Илий (Ноздрин). Аналогичное мероприятие провели в Санкт-Петербурге.