ЦБ лишил россиян отсрочки по погашению своих долгов из-за нерабочего месяца
Объявленный президентом нерабочий месяц (30 апреля) не освобождает россиян от обязательства выплачивать кредит. В течение первой нерабочей недели платежи переносились на первый рабочий день
Объявленный президентом нерабочий месяц (30 апреля) не освобождает россиян от обязательства выплачивать кредит. В течение первой нерабочей недели платежи переносились на первый рабочий день, однако теперь Центробанк объявил, что должникам придется исполнять свои долговые обязательства в срок.
«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», - говорится в официальном заявлении финансового регулятора.
При этом ЦБ выразил надежду, что кредиторы будут «учитывать фактические возможности должника», наличие у него возможности дистанционного обслуживания и режим ограничительных мер, которые применяются в его регионе в связи с распространением коронавируса.
Кредитным организациям регулятор рекомендовал продолжать работать в режиме новогодних праздников и обеспечить функционирование всех дистанционных услуг, а также работу банкоматов, сообщает РБК.