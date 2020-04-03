Михаил Мишустин приостановил процесс возвращения российских туристов на родину
Глава правительства распорядился отложить рейсы самолетов, на которых возвращаются российские туристы. Спецрейсы не будут выполняться до тех пор, пока не будет четко организован процесс приема прилетевших
Глава правительства Михаил Мишустин распорядился отложить рейсы самолетов, на которых возвращаются российские туристы. Спецрейсы не будут выполняться до тех пор, пока не будет четко организован процесс приема прилетевших и их обследования на коронавирус.
Михаил Мишустин заявил, что необходимо четко доводить информацию до губернаторов о том, кто летит в самолете. «Вчерашний опыт в Московской области показал негативную оценку организации прилетов бортов», - отметил Мишустин.
Ранее журналист «Эха Москвы» Александр Плющев в своем Telegram-канале опубликовал фотографию толпы пассажиров в одном из московских аэропортов. Журналист сообщил, что «на прилетах из-за рубежа сейчас ад».
«По распоряжению Роспотребнадзора поголовно всех прибывших надо сажать в карантин. Москвичей вроде как отпускают домой под обязательство сидеть там безвылазно, а иногородних пытаются отправить в подмосковные пансионаты и зафиксировать там. Они, мягко говоря, возражают и рвутся на малую родину. Разборки длятся часами, бардак и адище», - сообщил Плющев.
Ранее глава правительства также дал указание проверять всех прибывающих в Россию туристов на коронавирус прямо в аэропорту.