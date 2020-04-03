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Общество
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Санкт-Петербург
03 апреля 15:54

Петербургские врачи записали видеообращение, в котором рассказали о нехватке средств защиты

В Петербурге врачи Покровской больницы записали видеообращение к СМИ с призывом о помощи. Медики сообщили о нехватке средств индивидуальной защиты и угрозах начальства уволить тех, кто посмеет жаловаться на условия работы

Петербургские врачи записали видеообращение, в котором рассказали о нехватке средств защиты

В Петербурге врачи Покровской больницы записали видеообращение к СМИ с призывом о помощи. Медики сообщили о нехватке средств индивидуальной защиты и угрозах начальства уволить тех, кто посмеет жаловаться на условия работы.

По словам медиков, руководство больницы выделяет средства защиты из расчета 1-2 респиратора на отделение. На видеозапись сотрудники Покровской больницы стоят в медицинских масках, но отмечают, что этого не достаточно для защиты от коронавируса.

«Мы не отказываемся от работы. Мы любим наших пациентов и хотим, чтобы было выздоровление у всех. Но работать в таких незащищенных условиях не представляется возможным. От заражения не застрахован никто. И статус медика не защищает - вирус не выбирает. Он не щадит никого», - говорится в обращении.

Сотрудники просили руководство больницы обеспечить их средствами защиты от вируса, но получили отказ. Более того, начальство пообещало «разобраться» с теми, кто будет жаловаться. «Но мы не боимся, потому что наши жизни и близких нам людей нам дороги. Каждый из нас имеет семью», - отмечают медики.

Напомним, что независимый профсоюз «Альянс врачей» ведет сбор пожертвований на покупку средств индивидуальной защиты для больниц, которые ими не обеспечены. Однако с доставкой дефицитных масок и халатов возникли проблемы. 2 апреля в Новгородской области полиция задержала 13 членов профсоюза по дороге в Окуловскую больницу, которых обвинили в нарушении карантинных мер. Медикам пришлось самим ехать в отделение полиции, чтобы забрать средства защиты.

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