Карельские предприниматели потребовали от властей ввести режим ЧС и поддержать бизнес
В Карелии предприниматели потребовали от властей ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса и принять меры поддержки малого и среднего бизнеса
В Карелии предприниматели потребовали от властей ввести режим ЧС в связи с пандемией коронавируса и принять меры поддержки малого и среднего бизнеса. Они сообщили, что несут огромные убытки из-за ограничительных мер, а многие компании оказались на грани закрытия, поскольку не могут работать. При этом предприниматели обязаны платить налоги и зарплаты сотрудникам, которым запрещено ходить на работу из-за коронавируса.
В обращении к властям говорится, что бизнес несет катастрофические убытки из-за вынужденной приостановки своей деятельности. Снизился покупательских спрос, нет средств на заработную плату наемным работникам, выплату кредитов, нет возможности вносить арендные и налоговые платежи.
Предприниматели заявили, что добросовестно зарабатывали, создавали рабочие места, никогда не просили помощи у государства, честно выплачивали все налоги и отчисления за работников. Но из-за решения властей объявить сначала нерабочую неделю, а теперь нерабочий месяц из-за коронавируса привело к тому, что они фактически лишились и средств к существованию и возможности зарабатывать деньги.
Нежелание властей объявлять режим ЧС и брать на себя убытки бизнеса приведет к массовым банкротствам субъектов среднего и малого предпринимательства Карелии, а также росту числа безработных. Власти смогли предложить предпринимателям только льготные кредиты и отсрочку платежей, но проблему эти «полумеры» не решат.
Предпринимательское сообщество просит ввести режим ЧС, отменить налоги за первое полугодие 2020 года, выплатить пособия самозанятым и работникам организаций в размере не меньше МРОТ, отменить арендные платежи за землю, налоги на имущество, снизить тарифы на коммунальные услуги.
Обращение 450 предпринимателей адресовано губернатору Карелии Артуру Парфенчикову, полпреду президента по Северо-Западу Александру Гуцану, руководству Петрозаводска, а также руководителям парламентов республики и Петрозаводска.