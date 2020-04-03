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03 апреля 13:43

В Италии от коронавируса скончался основатель бренда Sergio Rossi

В итальянском городе Чезена скончался известный дизайнер и основатель одноименного люксового бренда обуви Sergio Rossi. Серджио Росси умер 2 апреля в возрасте 84 лет. Он был болен коронавирусом

В Италии от коронавируса скончался основатель бренда Sergio Rossi

В итальянском городе Чезена скончался известный дизайнер и основатель одноименного люксового бренда обуви Серджио Росси.

Журнал Vogue сообщает, что Серджио Росси ушел из жизни 2 апреля в возрасте 84 лет. Сообщается, что дизайнер скончался от коронавируса COVID-19.

Серджио Росси основал компанию по пошиву женской обуви Sergio Rossi в 1951 году. До 2015 года брендом владела французская корпорация Kering.

Отметим, что Италия наряду с США и Испанией больше других стран пострадала от пандемии коронавируса, который возник в Китае. Число заразившихся составляет более 110 тысяч человек, 13 тысяч человек скончались.

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