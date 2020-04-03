Российские власти отказались возмещать бизнесу убытки, связанные с карантинными мероприятиями
Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель вместо объявления карантина или режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса из-за нежелания властей брать на себя сопутствующие риски
Президент России Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель вместо объявления карантина или режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса из-за нежелания властей брать на себя сопутствующие риски. Режим ЧС, в частности, предполагает, что государство должно возместить убытки, связанные с карантинными мероприятиями.
«Много вопросов звучит в последнюю неделю, почему власти не объявляют ни карантин, ни режим чрезвычайной ситуации, ни чрезвычайное положение. Ответ простой. По всем законам государство гарантирует возмещение причиненного гражданам и юридическим лицам вреда», - пояснил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков и сослался на статью 9 федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 года).
Кроме того, в статье 24 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (№ 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года) говорится, что «финансовое обеспечение установленных законом мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера является расходным обязательством Российской Федерации».
Статья 29 ФЗ о чрезвычайном положении (№ 3-ФКЗ от 30.05.2001) гарантирует, что лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств или ликвидации их последствий, «возмещается причиненный материальный ущерб».
Российские власти возмещать убытки гражданам и бизнесу не хотят, поэтому ограничиваются объявлением нерабочих дней. Президент объявил, что выходные дни (теперь до 30 апреля) объявляются с сохранением зарплаты сотрудникам, однако не пояснил, где бизнес должен взять на это средства. Работать во время «выходного месяца» разрешается только экстренным службами, органам государственной власти, продуктовым магазинам, аптекам и службам доставки.
Граждане также не дождались никаких послаблений от государства и по-прежнему обязаны оплачивать коммунальные услуги, штрафы, кредиты (кроме тех, у кого выявлен коронавирус) и другие сборы.
«Именно нежелание возмещать убытки и ущерб российскому бизнесу и есть главная причина всех этих попыток пройти между струйками дождя, называя происходящее в стране „режимом выходных дней“ или „режимом повышенной готовности“», - отметил Павел Чиков.