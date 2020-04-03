03 апреля 11:00
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло до 4149 человек
В России за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло до 4149 человек. В ходе тестирования был выявлен 601 новый случай заражения, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса
В России за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло до 4149 человек. В ходе тестирования был выявлен 601 новый случай заражения, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Заболевшие были выявлены в 32 регионах страны. Причем в Ингушетии и Еврейской автономной области зафиксированы первые случаи заражения.
Лидерами по числу заразившихся остаются Москва (2923 человека), Московская область (211 человек) и Санкт-Петербург (156 человек).
Согласно обновленным данным, в России от коронавируса скончались 34 человека. 281 человек полностью излечился.