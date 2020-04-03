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03 апреля 10:33

Потери российской экономики от нерабочей недели оценили в 500-600 млрд рублей

Согласно подсчетам аналитиков Райффайзенбанка, Альфа-банка и института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в цифровом измерении ущерб экономике может составить 500-600 млрд рублей за одну нерабочую неделю

Потери российской экономики от нерабочей недели оценили в 500-600 млрд рублей

Потери российской экономики от целого нерабочего месяца, который был объявлен президентом Владимиром Путиным, оценили в 2-2,5% ВВП.

Согласно подсчетам аналитиков Райффайзенбанка, Альфа-банка и института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в цифровом измерении ущерб экономике может составить 500-600 млрд рублей за одну нерабочую неделю.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что такие цифры справедливы для ситуации, при которой режимы ограничений в различных регионах и муниципалитетах будут отличаться по степени жесткости, непрерывное производство и предприятия инфраструктуры продолжат работу, а розница будет сдавать в кассу больше, чем обычно, сообщает РБК.

По итогам года спад экономики будет меньше 2-2,5 процента из-за эффекта отложенного спроса, а снижение реального ВВП в 2020 году в базовом сценарии составит 0,8%.

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