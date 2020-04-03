03 апреля 10:26
Генассамблея ООН отказалась рассматривать вопрос об отмене санкций против России из-за коронавируса
ООН отказалась принимать проект резолюции о снятии экономических санкций с России и еще семи государств. Ранее за отмену санкций в связи с пандемией коронавируса выступал президент РФ Владимир Путин
Генеральная Ассамблея ООН отказалась принимать проект резолюции о снятии экономических санкций с России и еще семи государств. Ранее за отмену санкций в связи с пандемией коронавируса выступал президент РФ Владимир Путин.
Об отказе генассамблеи принимать проект резолюции об отмене санкций из-за коронавируса сообщает постпредство России. «Небольшая группа государств-апологетов санкционной политики (...) не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», - говорится в заявлении постпредства. Речь идет о США, странах Евросоюза, Великобритании, Украине и Грузии.
С призывом отменить санкции выступали Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР.