Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило миллион человек
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило отметку в миллион человек. Из них скончались 52 026 пациентов, а вылечиться смогли 206,2 тысячи человек. На лечении находятся 742 тысячи случаев
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило отметку в миллион человек. Из них скончались 52 026 пациентов, а вылечиться смогли 206,2 тысячи человек. На лечении находятся 742 тысячи случаев, сообщает BNO News.
Большая часть заражений коронавирусом приходится на США. В этой стране заболели 233,8 тысячи человек. На втором месте находится Италия, в которой число заразившихся составило 115 тысяч человек. Кроме того, в Италии скончались 13,9 тысячи пациентов. На третьем месте оказалась Испания с 110 тысячами заболевших.
Все три страны обогнали по числу заразившихся Китай, где и возникла вспышка коронавируса.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса стала самым большим кризисом со времен Второй мировой войны. «COVID-19 поражает современное общество в самое сердце, разрушая привычный образ жизни и отнимая жизни по всему земному шару», - заявил генсек.