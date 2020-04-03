Глава Федерации профсоюзов предложил провести национализацию стратегических предприятий
Михаил Шмаков направил письмо главе правительства Михаилу Мишустину с предложением провести национализацию стратегических важных компаний страны
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо главе правительства Михаилу Мишустину, в котором предложил провести национализацию стратегических важных компаний страны. По мнению Шмакова, это позволит избежать захвата стратегических предприятий, стоимость которых снизилась на фоне нынешнего экономического кризиса.
В письме главы ФНПР говорится, что падение котировок компаний и экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью их захвата. В этой связи он предлагает как можно быстрее разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности и приступить к его практическому использованию, сообщает РБК.
Составить перечень стратегически важных предприятий Михаил Шмаков предлагает с помощью Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.
Председатель ФНПР также предлагает на год ввести мораторий на реприватизацию попавших в государственную собственность структур.
Помимо этого, Михаил Шмаков предлагает премьер-министру отменить 13%-й налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех работников, труд которых оплачивается на уровне МРОТ и ниже (12 130 руб. с 1 января 2020 года).