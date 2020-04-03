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03 апреля 00:29

«Почта России» потратит 258 млн рублей на командировки и VIP-обслуживание своих сотрудников в аэропортах

ФГУП «Почта России» потратит 258 млн рублей на организацию командировок, в том числе заграничных, а также VIP-обслуживание своих сотрудников в аэропортах и в зданиях вокзалов

«Почта России» потратит 258 млн рублей на командировки и VIP-обслуживание своих сотрудников в аэропортах
Фото: vipsky.ru

ФГУП «Почта России» потратит 258 млн рублей на организацию командировок, в том числе заграничных, а также VIP-обслуживание своих сотрудников в аэропортах и в зданиях вокзалов.

Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, подрядчик должен оформить и купить билеты на самолет и поезд, организовать проживание, транспортное обслуживание и визовую поддержку. В тендерной документации указаны такие направления для командировок сотрудников почты, как Россия, страны СНГ, страны Балтии и международные направления.

Отдельно в заявке прописано обслуживание в VIP-залах аэропортов и железнодорожных вокзалов России и за границей. В список VIP-услуг входит приоритетное прохождение контроля и досмотра, персональный трансфер, персональное сопровождение, предоставление доступа в комнату отдыха с душевой кабиной, предполетный досмотр в зале, отдельный паркинг, отдельный выход на посадку и трансфер от самолета на отдельном автомобиле представительского или бизнес-класса.

По данным «МБХ медиа», в рамках двухлетнего госконтракта ФГУП «Почта России» намерена приобрести 8606 авиабилетов, 3390 железнодорожных билетов, 7205 номеров в гостиницах и 100 виз.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса многие страны, в том числе и России, закрыли свои границы и приостановили авиационное сообщение. Когда границы снова будут открыты, неизвестно.

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