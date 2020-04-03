Бизнесмен Олег Тиньков покинет пост главы «Тинькофф банка»
Еще в октябре 2019 года Тиньков начал процесс по переводу прав владения своих акций от двух частных компаний, которые он лично контролирует, в семейный траст семьи
Бизнесмен Олег Тиньков объявил о скором уходе с поста главы «Тинькофф банка». Он также передаст свою долю в семейный траст.
Банкир рассказал газете «Ведомости», что, он и его семья всегда рассматривали акции группы «Тинькофф» в качестве долгосрочного актива. Еще в октябре 2019 года Тиньков начал процесс по переводу прав владения своих акций от двух частных компаний, которые он лично контролирует, в семейный траст семьи. Это позволит сохранить акции во владении членов семьи даже в случае смерти Олега Тинькова.
Что касается поста главы совета директоров группы «Тинькофф», то банки покинет его в течение ближайших нескольких недель.
Напомним, в начале марта стало известно, что власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии миллиарда долларов в своих активах и доходах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Сейчас банкир находится в Лондоне, ему запрещено покидать город.
Сразу после того как стало известно о налоговых претензиях США к Олегу Тинькову, он сообщил о том, что болен лейкемией.