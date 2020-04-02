Президент из-за коронавируса запретил работать до конца месяца, но финансовой помощи не предложил
Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к нации в связи с пандемией коронавируса. В связи со стремительным распространением опасной инфекции в России глава государства объявил весь апрель нерабочим месяцем, чтобы люди продолжали оставаться дома
Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к нации в связи с пандемией коронавируса. В связи со стремительным распространением опасной инфекции в России глава государства объявил весь апрель нерабочим месяцем, чтобы люди продолжали оставаться дома.
При этом Владимир Путин не озвучил ни одной меры поддержки населению и предпринимателям, которые из-за режима всеобщей изоляции и запрета работать терпят убытки и вынуждены сворачивать свой бизнес.
Одновременно с этим президент заявил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, «если позволит обстановка». Владимир Путин предоставил губернаторам право самим принимать решения по введению карантинных мер, а россиянам пожелал «не болеть».
«Карантина нет. Прямой финансовой помощи людям нет. Помощи бизнесу нет. Все стрелки переведены на губернаторов. "Нерабочая неделя" превращена в "нерабочий месяц". Это похоже на план борьбы с эпидемией и кризисом? Нет», - прокомментировал обращение президента оппозиционер Алексей Навальный.