Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об уходе
Игорь Орлов заявил, что по результатам проведенных социологических опросов ему стало понятно, что он должен обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой решить, кто должен управлять регионом дальше
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом он сам объявил в ходе брифинга, трансляцию которого вел портал 29.ru.
Игорь Орлов заявил, что по результатам проведенных социологических опросов ему стало понятно, что он должен обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой решить, кто должен управлять регионом дальше.
Губернатор поблагодарил свою команду и жителей Архангельской области, которые позволили ему управлять регионом в течение восьми лет.
Напомним, что Игорь Орлов входит в список губернаторов, которым российские СМИ прочили скорую отставку. Кроме того, увольнения Орлова требовали жители региона, которые выступают против строительства крупного мусорного полигона в Шиесе.