В Мосгорсуд поступил иск против мэрии Москвы из-за введения всеобщего режима изоляции
Адвокаты направили иск в Мосгорсуд против мэрии Москвы с требованием признать незаконным введение в столице всеобщего режима изоляции без объявления карантина
Адвокат Мансур Гильманов и активист Дмитрий Кисиев направили административный иск в Мосгорсуд против мэрии Москвы с требованием признать незаконным решение о введении в столице всеобщего режима изоляции без объявления карантина.
Истцы считают, что данный вопрос находится в совместном ведении Российской федерации и региона, а такие ограничения могут вводиться только на основании карантина. Главный санитарный врач в свою очередь должен издать постановление о введении карантина.
Мансур Гильманов сообщил, что ограничить право на свободу передвижения граждан можно только при введении карантина по решению главных государственных санитарных врачей и их заместителей, а также при введении чрезвычайного или военного положения. В Москве этого сделано не было.
Помимо этого, положение указа о всеобщей изоляции принято с нарушением условия о компетенции, так как вопросы, связанные с ограничением прав и свобод человека и гражданина, по борьбе с эпидемиями относятся к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Напомним, что в рамках режима всеобщей самоизоляции гражданам разрешается покидать дома только для того, чтобы добраться на работу (если переход на удаленную работу невозможен), выбросить мусор, выгулять домашнее животное или посетить ближайший продуктовый магазин.