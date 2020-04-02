Юрист ФБК сообщила о накрутке просмотров YouTube-канала RT с помощью порно-сайтов
Юрист Фонда борьбы с коррупцией и продюсер YouTube-канала «Навальный LIVE» Любовь Соболь сообщила о накрутке просмотров в YouTube-канале государственного телеканала RT, которым руководит Маргарита Симоньян
Юрист Фонда борьбы с коррупцией и продюсер YouTube-канала «Навальный LIVE» Любовь Соболь сообщила о накрутке просмотров в YouTube-канале государственного телеканала RT, которым руководит Маргарита Симоньян.
Любовь Соболь сообщила, что количество просмотров не совпадает с количеством комментариев под видео, якобы набравшим 1,5 млн просмотров. Юрист привела в пример ролики других новостных каналов с похожим количеством просмотров, у которых сюжеты собираются намного больше комментариев.
Соболь считает, что комментарии под видеороликами RT тоже купленные. В частности, комментарии русскоязычных пользователей выглядят так, словно их написали на другом языке, а затем перевели с помощью онлайн-переводчика.
Юрист ФБК выяснила, что некоторым роликам накручивают просмотры через порно-сайты, из-за чего под ними можно найти «прекрасные и лаконичные порно-комменты».
Подозрительной выглядит и динамика просмотров популярных роликов RT. Например, видео других каналов достигают пика активности по просмотрам постепенно, а ролики RT - сразу после их публикации. При этом количество просмотров также резко падает.
Отметим, что Маргарита Симоньян неоднократно с гордостью сообщала о популярности YouTube-канала RT и не так давно рапортовала, что канал собрал 10 млрд просмотров.