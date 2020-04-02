МИД РФ признал факт покупки властями США «гуманитарной помощи» из России
Министерство иностранных дел РФ частично признало, что власти США купили у РФ средства индивидуальной защиты для врачей и медицинское оборудование. Ранее власти заявляли, что это была гуманитарная помощь
Министерство иностранных дел РФ частично признало, что власти США купили у РФ средства индивидуальной защиты для врачей и медицинское оборудование. Ранее власти заявляли, что это была гуманитарная помощь.
В МИД РФ заявили, что половина стоимости груза медицинского оборудования, доставленного в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а другая половина - американской стороной, сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление было сделано после того, как Госдепартамент США сообщил о покупку у России медицинских припасов, включая ИВЛ и средства персональной защиты.
При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что «помощь с российской стороны была предложена на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации США, и президент Дональд Трамп с признательностью ее принял».