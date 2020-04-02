02 апреля 10:50
В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом
В Москве число зараженных выросло на 595 человек, а в Московской области – на 43 человека. В Петербурге было выявлено 22 новых случая заражения
Фото: АГН "Москва"
В России за прошедшие сутки выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заболевших выросло до 3548 человек, сообщается в телеграмм-канале «Стопкоронавирус.рф».
В Москве число зараженных выросло на 595 человек, а в Московской области – на 43 человека. В Петербурге было выявлено 22 новых случая заражения.
Впервые диагноз коронавирус был поставлен в Ямало-Ненецком округе.
Число умерших выросло до 30 человек, а полностью выздоровели 235 человек.
Пермский портал 59.ru сообщает о смерти от коронавируса главного редактора региональной газеты «Деловой интерес» Анастасии Петровой. По данным издания, она была госпитализирована с пневмонией, а ее тест на коронавирус оказался положительным.
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