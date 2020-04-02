Расчетная цена на российскую нефть ушла в минус. Экспорт стал невыгодным
По данным агентства Argus, поставщики обеспокоены тем, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России
Формульные цены на российскую нефть Urals, которые являются ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными. Котировка Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь 30 марта была равна минус 1 007 рублей за тонну, а 1 апреля - минус 1 200 рублей за тонну.
Таким образом, в течение двух дней расходы на доставку нефти до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи сырья в портах Европы, сообщает РБК.
По данным агентства Argus, поставщики обеспокоены тем, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.
К котировке Argus fip Западная привязаны цены на большую часть российской нефти, а ее отрицательное значение говорит о том, что стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, объясняют аналитики.
Если текущая ситуация сохранится в течение месяца, то экспорт нефти перестанет быть выгодным. Вице-президент Argus Виктор парно сообщил, что российские компании выходят в ноль при экспорте нефти по цене Urals в 15–16 долларов за баррель (CIF Роттердам) при текущем курсе валют и ставки фрахта. 30 марта стоимость Urals на торгах опустилась до 13 долларов за баррель. При такой цене обнуляются экспортные пошлины на нефть и резко снижается НДПИ.