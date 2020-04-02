В испытаниях российской вакцины от коронавируса примут участие 60 добровольцев
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первичные испытания активности вакцины будут завершены к 22 июня, после чего специалисты приступят к клиническим испытаниям. Предполагается, что эта фаза начнется 29 июня
В первой фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, над которой работает научный центр «Вектор», примут участие 60 добровольцев.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первичные испытания активности вакцины будут завершены к 22 июня, после чего специалисты приступят к клиническим испытаниям. Предполагается, что эта фаза начнется 29 июня.
Глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что российские ученые разработали семь прототипов вакцины от коронавируса COVID-19. Все препараты собраны генно-инженерным способом из рекомбинантных белков.
По заверениям российских чиновников, вакцина станет доступной примерно через 11 месяцев.
Отметим, что сейчас разработкой вакцины от коронавируса занимаются 35 институтов и лабораторий.